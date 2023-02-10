Eskişehir’den binlerce gönüllü deprem bölgesine koştu

Eskişehir Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla deprem felaketinin yaşandığı bölgelere 10 bin 21 çalışan ve AFAD gönüllüsüyle destek oldu.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle AFAD Başkanlığı koordinasyonunda; depremden etkilenen illere Eskişehir Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla binlerce personel ve yüzlerce araç, iş makinası sevkiyatı yapıldı. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesine 13 sorti, 10 bin 21 çalışan ve AFAD gönüllüsü ve 888 araç gönderildiği belirtildi.