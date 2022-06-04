Eskişehir’deki trafik kazasında evli çift hayatını kaybetti

Eskişehir’de binanın duvarına çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivrihisar-Polatlı karayolunda Hasan Özkan (68) yönetimindeki 16 AJA 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bina duvarına çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü ve eşi Nebahat Özkan (67), olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hasan ve Nebahat Özkan çifti hayatını kaybetti.