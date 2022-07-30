Eskişehir’deki öğrencilere İTÜ’nün kapıları açıldı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında sosyal ve bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa uygun görülecek bilimsel çalışma, araştırma ve projeleri için İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirebilecek. Ziyaretlerde, öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik tertip edilecek eğitici ve öğretici seminer, panel ile konferanslar için akademik personel görevlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik seminerler yapılması amaçlanıyor.

“İTÜ; dünün, bugünün ve yarının üniversitesidir”

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, birçok bürokrat, akademisyen, sanatçı, iş insanı ve devlet adamı yetiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 250 yıla yaklaşan tarihiyle, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında markalaşmış bir üniversite olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında Töre, “İTÜ’nün kurumsal tarihi, entelektüel hafızası ve sahip olduğu seçkin ortamı, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür. Çağın gereklerine uygun biçimde gelişimi, yenilikçi bakış açısı ve dünyayla ilişki kurmayı önemseyen yapısıyla İTÜ; dünün, bugünün ve yarının üniversitesidir” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu da iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, İTÜ’nün çeşitli alanlarda birikime sahip olduğunu hatırlatarak, bu birikimin paylaşıma açık olduğunu kaydetti. İmzalanan iş birliği protokolünün bu paylaşımı hızlandıracağını ve çeşitlendireceğini aktardı.

Protokol imza töreninde bir çok kişi yerini aldı

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, konuşmaların ardından İTÜ ile protokolün imzalanmasına aracılık ederek, Eskişehir’in gelişim ve atılımına büyük katkı sağlayacak önemli bir işbirliği oluşmasına yardım ve desteklerinden dolayı Eskişehir İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Dernek Başkanı Fevzi Tuvay’a, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ve okul müdürüne teşekkür etti.

Programa İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin yansıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, rektör danışmanları, İTÜ Genel Sekreteri, dekanlar ve öğretim görevlilerinden oluşan bir heyet katıldı.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu’nun lise müdürleri, rehber öğretmenler ve öğrencilere yönelik aday öğrenci tanıtım sunumunun ardından program sona erdi.