Eskişehir’deki mevsimlik işçilerin günlük ücreti önceki yıla göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre 2021 yılında Eskişehir’deki mevsimlik işçilerin günlük ücretleri önceki yıla göre yüzde 22,99 arttı.

TÜİK, Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı 2021 yılı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2021 yılında yüzde 20,6 arttı. Eskişehir’de ise bu oran bir önceki yıla göre yüzde 22,99 artış gösterdi.

Kadın işçiler bir günde 106, erkekler ise 124 TL kazanıyor

İstatistiklere göre Eskişehir’de mevsimlik tarım işçileri 2020 yılında ortalama 93,5 TL ücret alırken, bu miktar, 2021 yılında yüzde 22,99 artarak 115 oldu. Kadın mevsimlik işçilerin ortalama günlük ücreti 2020 yılında 84 TL iken, 2021 yılında yüzde 26,19 artarak 106 TL’ye yükseldi. Erkek mevsimlik işçilerin günlük ortalama ücreti ise, 2020 yılında 103 TL iken, 2021’de yüzde 20,38 arttı ve 124 TL oldu.