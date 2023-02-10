Eskişehir’deki hastanelere başvuran 320 depremzedenin 37’si tedavi altına alındı

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremden etkilenen 320 kişi Eskişehir’deki çeşitli hastanelere gelerek başvuruda bulunurken, 37 depremzede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük deprem, çevrede bulunan 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da farklı illere gitmeye başladı.

Eskişehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinden Eskişehir’e 320 depremzede gelerek kentteki hastanelere başvuru yaptı. Hastanelere başvuru yapan 320 vatandaşın, 283’ü ayakta tedavi edildi. Yapılan başvurular sonucunda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 25, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 7, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 3, Çifteler Devlet Hastanesi’nde 1, özel hastanede 1 kişi tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 1 depremzedenin ise taburcu edildiği öğrenildi.