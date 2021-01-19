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Eskişehir’deki görüntüler yüzbinlerce tıklanma aldı

Eskişehir’de cumartesi günü kar yağışını görenin kendini sokağa atmasıyla oluşan renkli görüntüler büyük ilgi görürken sosyal medyada yüzbinlerce tıklama aldı.

ESKİŞEHİR 19.01.2021, 10:50
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Eskişehir’deki görüntüler yüzbinlerce tıklanma aldı

Eskişehir’de cumartesi günü kar yağışını görenin kendini sokağa atmasıyla oluşan renkli görüntüler büyük ilgi görürken sosyal medyada yüzbinlerce tıklama aldı.

Geç gelen kar yağışı her yaş grubunu heyecanlandırdı. Eskişehir’de yaşanan yoğun kar yağışıyla cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak kartopu savaşı yapmak için dışarı çıkanlar renkli görüntülerin oluşmasını sağladı.

Yenibağlar mahallesindeki bir sokakta yaşanan kartopu savaşını hatıra amaçlı telefonu ile videoya çeken Enes Soytürk videoyu sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada yüz binlerce tıklanma alarak trend olan videonun sahibi Enes Soytürk, “Ben evimdeydim, oturuyordum. Bir anda bir kalabalık oldu bir gürültü, bağrış çağırış. Bizim zaten senelerdir planlı şekilde yaptığımız kartopu etkinliği vardı. Bu sene sadece habersiz oldu. Malum koronavirüs nedeniyle bu sene planlı bir kartopu savaşı düzenlenmedi. Onun dışında çok sıcak bir görüntüydü. Yarım saat falan sürdü. Daha sonra herkes olaysız bir şekilde dağıldı” dedi.

“İnsanların sıcak bir atmosfere ihtiyacı vardı”

Pandemi dönemindeki evde geçirilen zamanın herkesi bunalttığını belirten Soytürk, “İnsanlar zaten böyle sıcak bir ortama böyle sıcak bir atmosfere hasretti. Herkesin buna ihtiyacı vardı. Malum evlerdeyiz, dışarıya çıkmıyoruz. O yüzden çok güzel bir tepkiler aldık. İnsanların hoşuna gitti. Videoyu sadece kendime anı olsun diye çektim. Genelde sordukları zaman “Eskişehir nasıl bir yer?” diye hep bir şekilde anlatıyoruz Eskişehir’i ama gösteremiyoruz. O anlamda elimde dursun anı olsun diye çektim. Zaten her sene yapıldığı için böyle çok güzel renkli görüntüler elde ediyoruz. Onun dışında habersiz olması ayrı bir güzellik kattı. Zaten yarım saat sonra polisler geldi daha sonra herkes olaysız bir şekilde evlerine dağıldı” ifadelerini kullandı.
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