Eskişehir’deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında, kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen baskında F.K., M.G., H.H., O.H., C.E., S.K. ile H.B. isimli 4’ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden F.K., M.G., H.H. ile O.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.E., S.K. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.