Eskişehir’deki binaların ortalama kat sayısı belli oldu

Sosyal medyada ‘Türkiye Verileri’ sayfası tarafından illerin bina kat sayısı ortalamaları açıklanırken, verilere göre Eskişehir’in bina kat sayısı ortalaması 4,4 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yüksek katlı binalarda oturan vatandaşların akıllarında soru işaretleri oluşmaya başladı. Türkiye Verileri isimli Twitter sayfasının verilerine göre Türkiye’deki illerin bina kat sayı ortalamaları belli olurken, Eskişehir’in bina kat sayısı ortalaması 4,4 olarak belirlendi.

Açıklanan verilere göre, en yüksek katlı binalar 8,2 oranla Kayseri’de yer alırken, en düşük katlı evlerin yer aldığı il Ardahan oldu.