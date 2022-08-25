Eskişehir’deki araç sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 314 bin 48’e ulaştı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 781 adet artarak, 314 bin 48 ’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 182 bin 248 adeti otomobil, 49 bin 815 adeti kamyonet, 37 bin 676’ı motosiklet, 25 bin 895 adeti traktör, 10 bin 921 adeti kamyon, 3 bin 960 adeti minibüs, 2 bin 649 adeti otobüs, 884 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661’e ulaştı.