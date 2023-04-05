Eskişehir’deki Ağrılılar iftarda buluştu

Eskişehir Ağrılılar Derneği (ESAĞDER), Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun’nun katılımlarıyla iftar yemeği tertip etti.

Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi’ndeki iftar yemeğine, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, ESAĞDER Başkanı Cemil Nazlı ve dernek üyeleri katıldı. İftar vaktine kadar Salih Altun, Cemil Nazlı ve dernek üyelerinin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı. Akşam ezanın okunmasıyla dualarını eden dernek üyeleri ve Altun oruçlarını açtı. İftar yemeğinden sonra da sohbetlerine devam eden dernek üyeleri, katılımlarından ötürü Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun teşekkür etti. Salih Altun da nazik davetleri için dernek üyelerine teşekkürlerini iletti.