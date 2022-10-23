Eskişehir’de zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açıklamada, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı, iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadiselerinin beklendiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada, Eskişehir’de yer yer hafif kuvvette zirai don olayı da beklendiği belirtildi. Don ve kırağı hadiselerine karşı, tarımla uğraşan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli veya tedbirli olmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuldu.