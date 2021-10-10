Eskişehir’de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Eskişehir’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar’a bağlı Babadat mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan M.Y., idaresindeki 26 UZ 501 plakalı otomobil bariyerlere çarparak yolu kapanmasına sebep oldu. Aynı istikamette seyreden 03 ACL 786 ve 26 VK 404 plakalı otomobiller ile 20 ST 656 plakalı tırın da birbirlerine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında M.Y., G.Y., V. K., E.K., S.K., R.Ç. ve S.A., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonucu yaralanan şahısların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.