Eskişehir’de zamsız borçlanma kuyruğu sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT düzenlemesi açıklamasının ardından Eskişehir’de askerlik ve doğum borçlanma işlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen vatandaşlar, SGK binaları önünde yılın son günü de kuyruk oluşturdu.

Eskişehir’de yılın son günü EYT’liler Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. SGK Müdürlüğü cumartesi günü de yoğun talep nedeni ile 09.00 - 17.00 saatlerinde mesai yaptı. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Metrelerce uzanan kuyruk bina dışına taştı. Askerlik, doğum borçlanması ve Bağkur prim borcu sorgulaması için sıraya giren vatandaşlar yılın son gününü kuyrukta geçiriyor.