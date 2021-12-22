Eskişehir’de ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Eskişehir’de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde oynanan ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Tiyatro, sanatseverler tarafından izlenerek tam not aldı. Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Zafere Götüren Analar" isimli tiyatro oyunu pandemi koşullarına göre düzenlendi. Oyunun Genel Yayın Yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Tiyatro oyunumuzun konusu: ‘Kurtuluş Savaşında kahramanlıklar gösteren Türk kadınlarından Kara Fatma, Şerife Bacı, Nene Hatun, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı ve Zübeyde Hanımın kahramanlıklarını ve çalışmalarını’ tiyatro oyununda sahneledik. Tiyatro oyunu, büyük ilgi ile izlendi ve taktir topladı. Tiyatro izleyicileri arasında kadın seyircilerin çoğunlukta olması, bizleri de son derecede sevindirdi’’ dedi.

Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, tiyatro oyunu gösterisi sonunda sahneye çıkarak yaptığı konuşmasında, ‘’Kahraman Türk kadınlarını konu alan ve tarihi kostümlerle de dikkat çeken tiyatro oyununu izleyenler duygusal anlar yaşadı. Milli ve manevi değerlerimizi konu alan ve Anadolu motifleri ile bizlere hatırlatan bir tiyatro oyunu sergiledik. Dernek olarak kültürümüzü korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemekteyiz. Faaliyetlerimiz bu perspektifte bundan sonra da devam edecektir’’ dedi.

Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, program sonunda tiyatro oyununun yönetmeni Hafize Erdoğan’a plaket ve çiçek buketi takdim etti.