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Eskişehir’de yürek yakan görüntü
Eskişehir’de sokağa atılan bir kanepede yatan vatandaş görenlerin yüreklerini sızlattı.
ESKİŞEHİR 09.09.2022, 14:51
Eskişehir’de sokağa atılan bir kanepede yatan vatandaş görenlerin yüreklerini sızlattı.
Yenibağlar Mahallesinde boş bir alanda bulunan kanepe evi olmadığı düşünülen vatandaşın mekanı oldu. Geceleri kanepede yatan vatandaş gün içinde de vakitinin çoğunluğunu orada geçirdiği öğrenildi. Çevrede yaşanlar ve esnafın garip vatandaşa yardım ettiği belirtiliyor. Vatandaşın durumunu gören mahalle sakinleri ise yetkililerin yardım etmesini istedi.
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