Eskişehir’de yüksek kesimlere kar yağdı

Eskişehir’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının kent merkezinde 3 derecelere kadar düşmesinin yanı sıra yüksek kesimlerde kar yağışı olan bölgelerde ise sıcaklıklar eksi dereceleri gördü. Mihalıççık ilçesinde sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Kentin yüksek kesimlerine düşen kar yağışı köylüleri sevindirdi.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, Eskişehir’de havaların önümüzdeki günlerde ısınacağı, pazartesi günü ise yağmur yağışının beklendiği öğrenildi.