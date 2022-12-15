Eskişehir’de yüksek kesimlerde sis hakim oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Şehir merkezinin yükselti olarak yukarıda olan mahallelerinden, Çankaya Mahallesi’nde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun olan sisten dolayı görüş mesafesinin oldukça düştüğü gözlemlendi. Öte yandan şehir merkezinde yükselti olarak daha aşağıda bulunan noktalarda sisin neredeyse hiç olmadığı görüldü. Aradaki fark net bir şekilde hissedildi. Metrolojiden edinilen bilgiye göre, il genelinde yarın da pus ve sisin beklediği öğrenildi.