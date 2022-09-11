Eskişehir’de yöresel lezzetlerin keyifli rekabeti

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte gelenekselleşen ‘Yöresel Yemek Yarışması’nda, 92 yarışmacı maharetlerini sergiledi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği iş birliğinde ve kentte bulunan bir AVM’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması, lezzetlerin rekabetine sahne oldu. Et yemeği, sebze yemeği, hamur işi ve tatlı olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmaya, Belde Evi sakini 92 kursiyer hazırladıkları lezzetler ile katıldı.

“Biz bir aileyiz, bir ailenin fertleriyiz”

Etkinlikte bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Sizleri böyle görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü buraya gelmemizde geçen 20 yılda çok büyük emeğiniz var, çok teşekkür ederim. Bu yarışma çok önemli. Televizyonlarda sürekli yemek yarışmaları izliyorsunuz. Biz bunu 2001 yılında başlatmıştık ve bugünlere kadar sizlerin katılımı, emeği ile geldi. Burası boş olsa, istediğiniz yarışmayı yapın, kıymeti yok. İnsan olacak önce, insan olan yerde her şey güzel olur. Vega’ya, jürilerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumumuzda misafirimiz olan 2 sanatçımız da aramızda. Özel çocuklarımızın yarışması vardı, inanın çok lezzetliydi. Çocuklarımıza imkan verildiğinde, insanımıza değer verip önemsediğinizde en iyisini yapacağına inanıyorum. Çocuklarımızı da yürekten kutluyorum. Bugün 100’e yakın yemek tadacağız, hepsinin birbirinden güzel olduğuna inanıyorum. Biz bir aileyiz, bir ailenin fertleriyiz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Belde Evleri Türkiye’ye örnek”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Eskişehir’de katılmaktan en mutlu olduğum, koşa koşa geldiğim etkinliklerin başında Yöresel Yemek Yarışması geliyor. Burada izlemesi ayrı, jüri olması ayrı, katılması ayrı güzel. Bu yemekleri yapan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, hepsinin ellerine sağlık. Ben hepsine 100 puan veriyorum, hepsi birbirinden güzel. Jüri üyelerine Allah kolaylık versin, en iyiyi seçmek hiç kolay değil. Her yıl bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan AVM’nin yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Tabi Belde Evleri Türkiye’ye örnek, kadını özgürleştiren bir model. Teşekkürün en büyüğü de Belde Evleri modelini, Tepebaşı’ndan başlatıp tüm Türkiye’ye ‘Bizde de olsun’ dedirten kıymetli Başkanımız Ahmet Ataç’a. İyi ki varsınız, iyi ki bu projeleri başlattınız ve Tepebaşı’nda böyle sevilen bir başkan oldunuz” şeklinde konuştu.

“Yemekleri puanlamakta çok zorluk çektik”

Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Sekreteri ve Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya, “Burada gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yemekleri puanlamakta çok zorluk çektik. Bu kadar muhteşem bir katılım, bu kadar profesyonelce yapılmış yemekler Teknik olarak bakıyoruz ama yine de çok zorluk yaşıyoruz. Bütün katılımcılara, hanımlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımıza da böyle bir ortamı sağladığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

4 kategoride 16 derece

Marşlar eşliğinde coşkulu anların da yaşandığı yarışmada dereceye girenler jüri değerlendirmeleri neticesinde belirlendi. Puanlamalar sonucunda et yemeği kategorisinde Bahçelievler Belde Evi’nden Emine Çelik hünkar beğendi yemeği ile birinci, TOKİ Sıraevler Belde Evi’nden Özlem Akar etli kılçıklı lahana sarması ile ikinci, Hedef Batıkent Belde Evi’nden Meryem Terzioğlu içli köfte ile üçüncü, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’nden Hülya Cömert ise sorpa çorbası ile mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Sebze yemeği kategorisinde Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’nden Bircan Parmaksız vişneli zeytinyağlı biber dolması ile birinciliği, Gündüzler Belde Evi’nden Fatma Entetik yaprak sarma ile ikinciliği, Tombakzade Belde Evi’nden Dudu Yılmaz patates püresi eşliğinde patlıcan sarma ile üçüncülüğü, Bahçelievler Belde Evi’nden Meltem Tayyar ise mansiyon ödülünü kazanan isimler oldu.

Hamur işi kategorisinde Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nden Gülhan Pabuccu Erzurum su böreği ile birinci, Bahçelievler Belde Evi’nden Merve Küçükyılmaz kavurma börek ile ikinci, Yukarı Söğütönü Belde Evi’nden Ayşe Kuzu mercimekli sini mantı ile üçüncü, Sütlüce Belde Evi’nden Emine Telkoparan patatesli çarşaf böreği ile mansiyon ödülü kazananı oldu.

Tatlı kategorisinde ise Tombakzade Belde Evi’nden Nimet Çetin Sivrihisar baklavası ile birinci, Ömerağa Belde Evi’nden Bengü Karakuş kadayıf dolması ile ikinci, Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nden İlknur Çoban trileçe ile üçüncü, Yukarı Söğütönü Belde Evi’nden Özgül Akça cevizli bükme baklava ile mansiyon ödülü sahibi oldu.

Etkinlik dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödüllerin, jüri üyelerine ise teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ile sona erdi.