Eskişehir’de yollar çamurla kaplandı

Eskişehir’de tüm kenti beyaza bürüyen kar, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda eriyerek çamurlu bir manzara oluşturdu.

Eskişehir’de dün sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağan kar, bugün de etkisini sürdürüyor. Aralıksız devam eden kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan kent birçok yerde kartpostallık manzaralara neden olsa da zorlukları da beraberinde geliyor. Araçların üzerinden geçerek erittiği kar, yolların çamurlanmasına ve kirli bir görüntü ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok yol ve sokak kahverengiye büründü.

Araç yoğunluğunun fazla olduğu Gazi Yakup Satar, Sivrihisar ve Cengiz Topel Caddesi ile Reşadiye Esnafı Sokak, tamamen çamurla kaplandı. Kimi yerde buzlanmalar meydana gelirken, araç sürücüleri de herhangi bir kazaya neden olmamak adına kontrollü hızda ilerliyor.