Eskişehir’de yılın ilk arpası borsada

Eskişehir’de yılın ilk arpa mahsulü, borsada açık artırmayla geçen yıla göre daha yüksek bir fiyattan satıldı.

Yılın ilk arpa hasadı Eskişehir Ticaret Borsası’nda yapılan müzayede ile satışa sunuldu. Borsa Başkanı Ömer Zeydan, video konferansla katıldığı müzayedeyi, 2021 yılı hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek başlattı. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden İbrahim Yüksel’in getirdiği 28 ton arpanın 500 kilogramı açık arttırma ile 15 bin 100 TL’den hububat ticareti yapan Ayhan Oğuz tarafından satın alındı. Bu arada geçen sene 12 bin 100 TL’den satılan arpa bu sene 3 bin TL artış gösterdi.

Yılın ilk arpasını satın alan Ayhan Oğuz, duygu ve düşüncelerini şu şekilde anlattı:

“Bu seneki ilk harmanda arpa mahsulünü almak nasip oldu. İnşallah vatanımıza ve milletimize bol bereketli harman olur. Tabi bu bir sembolik rakamdır 500 kilogramı. Bu her sene gelenek halinde yapılan Türkiye’nin diğer borsalarında da ilk harman geldiği zaman yapılan bir törendir. Bu sene 15 bin 100 liraya aldık. Şu anda gelen mal 28 ton.”

Mihalıççık’ta arpa yetiştiriciliği yapan İbrahim Yüksel, borsaya getirdiği arpasının satılmasından memnun oldu. Yılın en iyi çiftçisi ödülünü alan Yüksel, “İlk mahsulümüzü yetiştirdik ve borsamıza getirdik. Borsamızda birinciliğe layık görüldük. Kendilerine teşekkürler. Yeni sezonun bütün çiftçi arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.

Tören, ilk arpanın satışından sonra dualarla kurban kesilerek sona erdi.