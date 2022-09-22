Eskişehir’de yerli ve milli projeler üretiliyor

Eskişehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehirli öğrencilerin 2022 TEKNOFEST’teki başarılarının alt yapısında DENEYAP Türkiye Atölyeleri’nin olduğunu belirterek, “Amacımız başarılı gençliğin sürdürülebilirliğini sağlamaktır” dedi.

Muhammet Taha Güven, Eskişehirli öğrencilerin TEKNOFEST 2022’deki başarılarına değindi. DENEYAP Türkiye Atölyeleri’nin TEKNOFEST için bir alt yapı oluşturduğunu ifade eden Müdür Güven, teknoloji çerçevesinde ortaokul öğrencilerine verilen eğitimlerde tasarım, grafik ve çeşitli yazılım derslerinin olduğunu belirtti. TÜBİTAK destekli olarak teknoloji yarışmaları düzenlendiklerinden bahseden Güven, “Eskişehir gençlerini bu atölyelere ve projelere yönlendirip başarılı sonuçlar aldıkça yeri para ile dolmayacak bir haz duyuyoruz” dedi.

“Eskişehir teknolojik üretim konusunda üst sıralarda yer alıyor”

DENEYAP ve TÜBİTAK’taki seçilmiş projelerin TEKNOFEST’te sergilendiğini aktaran Güven, “Eskişehir teknolojik üretim konusunda üst sıralarda yer alıyor. Öğrenci kenti olduğunu da tam bu noktada belli ediyor. OSB’nin talepleri doğrultusunda ara elemanlar yetiştiriyoruz. Bölgede kurduğumuz teknik ve meslek liselerde makineciler, tornacılar ve CNC ustaları yetişmektedir. Bu öğrencilerin liseden sonrası için meslekleri hazır oluyor. Amacımız başarılı gençliğin sürdürülebilirliğini sağlamaktır” dedi.

“Yaklaşık 100’ün üzerinde yazılım merkezimiz var”

OSB’nin içerisinde İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne bağlı bir kurum bulunduğunu belirten Güven, “Yaklaşık 100’ün üzerinde yazılım merkezimiz var. Teknoloji ve tasarıma dair uluslararası alanlarda çalışmalar yapan yazılımcılar ile projeler üretiyoruz. Önemli noktalarda teknolojik AR-GE merkezleri kurduk ve bunların gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Ayrıca hedef sektörlerdeki ürünleri üreten firmalara devlet teşviki sağlayan Hamle Programı’na destek veriyoruz. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ), üretimlerini yüzde 70 civarında yerlileştirerek uluslararası raylı sistemlerde adeta gurur kaynağımız oldu. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile teknolojik çalışmalarımızda ilkleri gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Eskişehir’de TEKNOFEST düzenlenmesi için çalışmalara başlanacak”

Birkaç yıla kadar Eskişehir’de de TEKNOFEST düzenlenmek için çalışmalara başlanacağını dile getiren Güven, “Albayrak ailesi başta olmak üzere TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) de kentteki teknoloji üstlerine bir inceleme gerçekleştirdi. Bunun haricinde ise ürettiğimiz yerli ve milli projeler ile yeni kurulan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nü elimizden geldiğince destekliyoruz” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.