Eskişehir’de yeni TOKİ konutları Mamuca’ya yapılacak

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Mamuca Mahallesinde 3 bin 109 konutun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacağının müjdesini verdi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında, Ankara’da yaptıkları temaslar hakkında bilgi veren Emine Nur Günay, iki müjdeyi de paylaştı. Uzun süredir Karapınar’da başlaması beklenen ancak Odunpazarı Belediyesi ile yaşanan sorun nedeniyle yapılamayan TOKİ konutlarının yapımının Mamuca bölgesine alındığını söyledi. Tepebaşı bölgesinde yapılması planlanan, ancak zeminin uygun olmadığından dolayı vazgeçilen konutlarında Mamuca bölgesine alındığını ifade eden Günay, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“50 bin konut çerçevesinde Odunpazarı ve Tepebaşı’ndaki projelerde şöyle bir aksaklık yaşandı. Tepebaşı’nda zemin uygun olmadığı için projenin yerinin değişmesi gerekiyordu. Bunun çalışmaları yapıldı. Odunpazarı’nda da yaklaşık 2 yıldır Odunpazarı Belediyesi’nin araziyle ilgili itirazları nedeniyle bir süreç devam etti. Burada bir engellemeyle karşılaştık. TOKİ buna da bir çözüm üretti. 50 bin ve 100 bin konutluk projeler çerçevesinde hepsi birleştirildi. Tepebaşı’nda yapılacak proje de Mamuca’ya aktarıldı. Şu anda zemin tespitleri yapıldı, alan da belli. Hatta 4 etapta ihaleye çıkılıyor. 1’inci etap 598 konut 18 Mart’ta yapıldı. Şu anda TOKİ’de ihale sonuçlarının değerlendirilmesi yapılıyor. 2’nci etap 428 konut 24 Mart’ta yine değerlendirilmesi devam ediyor. 3’üncü etap 1 Nisan’da bin 35 konutun ihalesi yapılacak. 4’üncü etap bin 48 konut 11 Nisan’da ihalesi yapılacak. Toplam 3 bin 109 konut projesi şu anda devam ediyor.”

“Kırka yolu yatırım planına alındı”

Ankara’da Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşme hakkında konuşan Prof. Dr. Emine Nur Günay, “Başlayan Sarıcakaya, Alpu yollarının bitmesi bu yıl sonu olarak hedefleniyor. Kırka yolu yatırım programında değildi. Bu yatırım planına alındı. Sarıcakaya zaten devam ediyor. Alpu-Mihalıççık yolunun hemen başlamasının isteğimizi yeniledik” dedi.