Eskişehir’de yeni Korona virüs önlemleri

19) pandemisi kapmasında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararları açıkladı.

Eskişehir genelinde artan Covid-19 vakalarıyla birlikte yeni normalleşme dönemi yerini kısıtlamalara bırakmaya başladı. Son açıklanan verilere göre vaka sayılarının haftalık yüz binde 116,56 kişiye ulaşmasıyla, şehir genelinde şubat ayı verilerinin 3-4 katına ulaştı. Alınan kararlara göre, Eskişehir genelindeki okul, özel eğitim kursu, atölye, halk eğitim kursu, özel öğretim kursu, sürücü kursu gibi eğitim kurumlarında öğrenci ya da kurum çalışanlarından PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde yapılan değerlendirmeler sonucu vakanın aile ve okul çevresi ile temas durumu, maske kullanımı, sosyal mesafe uyumu gibi durumlarda yayılımın oluşacağı kanaatine varılması durumunda eğitim kurumunun tüm birimlerinin 14 gün süre ile online eğitim faaliyetlerine geçmesine karar verildi. İlgili iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüğe ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılarak İl Salgın Denetim Merkezine günlük olarak bilgi verilmesi kararlaştırıldı. Eskişehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve Dede Korkut parkları ve Porsuk nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 metreye 1 kişi ve gruplar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından sokağa çıkma kişi bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirileceği belirtildi. İlgili Kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerine giriş çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilirken, otel ve konaklama yeri restoranlarının amacı dışında kullanımını engellemek amacıyla, ikameti Eskişehir merkezinde bulunan vatandaşların zaruri durumlar hariç 5 günden daha az süreyle konaklamasına izin verilmeyecek. Ayrıca spor salonlarının çalışanlarının ya da üyelerinin herhangi birinde PCR testi pozitif olan vaka tespit edimesin halinde, spor salonunun 14 gün süre ile faaliyetine ara vereceği belirtildi.

Açıklamada, "Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işletmelerin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün ve dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi" denildi.