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Eskişehir’de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ankara-Sivrihisar karayoluna konumlandırılan hız tespit sistemleri aktif edildiğini açıkladı.
ESKİŞEHİR 18.02.2022, 10:52
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ankara-Sivrihisar karayoluna konumlandırılan hız tespit sistemleri aktif edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen PTS-EDS Projesi kapsamında, ortalama hız tespiti sistemi Sivrihisar-Ankara/Ankara- Sivrihisar arasında tarihinde aktif olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi.