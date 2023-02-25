Eskişehir’de yazı aratmayan sıcaklar

Eskişehir’de hava sıcaklığı 15 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar Porsuk Çayı kenarında çay içip manzarayı seyretmek için işletmeleri doldurdu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Eskişehir’de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için kent merkezine ve parklara akın ediyor. Soğuk havası ve kuru ayazıyla da bilinen şehirde, şubat ayına rağmen termometreler öğle saatlerine doğru 15 dereceye kadar çıkıyor. Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarabilmek için kent merkezini doldururken, dinlenmek ve Porsuk Çayı’nın güzel manzarasının tadına varabilmek için Porsuk manzaralı çayevlerine akın etti.

7 yıldır Porsuk Çayı manzaralı işletmesinde esnaflık yapan Hulisi Günaydın, sıcak havanın işlerine olumlu şekilde yansımasından memnun olduğunu söyledi. Güneşli havanın işyeri için avantaj sağladığını dile getiren Günaydın, “Tahmin edileceği gibi kış aylarında işimiz aksıyor ama bu yıl şubatın sıcağı işimize yarıyor. Adeta yazdan kalma bir gün yaşıyoruz hava sıcak ve güneşli. Bu havayı görünce masaları dışarı dizdik, müşterilerimiz de hem dinlenmek hem de manzaraya karşı çay içmek için bir an olsun boş bırakmadı. Biz ekmeğimizi kazanıyoruz, vatandaşlar da Porsuk Çayı’nı seyredip çaylarını yudumluyor” şeklinde konuştu.