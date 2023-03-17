Eskişehir’de yaşlı nüfus oranı yüzde 12,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 8 milyon 451 bin 669 kişi olurken, Eskişehir’deki yaşlı nüfus oranı yüzde 12,4 oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi iken son beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu. Yine edinilen bilgilere göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2017 yılında yüzde 8,5 iken, 2022 yılında yüzde 9,9’a yükseldi. Yaşlı nüfusun 2022 yılında yüzde 44,4’ünü erkek nüfus, yüzde 55,6’sını kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Açıklanan verilere göre Eskişehir’de 2022 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,4 oldu.