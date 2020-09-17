Eskişehir’de yaşayan İranlı Şair Ali Vafi’nin 3 şiir kitabı yayınlandı
ESKİŞEHİR'DE İKAMET EDEN İRANLI ŞAİR ALİ VAFİ’NİN ‘BORAN’ ÇIVGIN’, EYNALİ CAN, SELAM’, ‘336’ ADLI ŞİİR KİTAPLARI ESKİŞEHİR’DE YAYINLANDI
Eskişehir’de 7 yıldır ikamet eden İranlı Şair Ali Vafi’nin ‘Boran Çıvgın’, Eynali Can, Selam’ ve ‘336’ adlı şiir kitapları yayınlandı.
127’nci eserine imza atan İranlı şair Al Vafi, yayınlanan şiir kitapları ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’İran’dan; kültür ve sanatın merkezi Eskişehir’e geldiğim günden beri bu kentin kültürü, sanatı ve edebiyatı ile ilgileniyorum. Sanat çevreleri ile dostluk kurdum. Türkiye ve Eskişehir benim vatanım. Eskişehir’de hiç yabancılık çekmedim. Şiirlerimde; Türkçeyi, vatan sevgisini, hasretliği, aşkı, sevdayı, milli ve dini duyguları yansıttım. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Ayrıca yazdığım öykü ve romanlarımda var. Şiir, öykü ve romanlarımdan çeşitli ödüller aldım. Şiir kitaplarımın, öykü ve romanlarımın bazıları dört yabancı dile çevrildi. Durmadan okur ve araştırma yaparım. Şiirlerimde hece ve kafiyeyi ustaca kullanırım. Şiirlerimi hem Türkçe hem de Farsça yazdım. ‘Boran Çıvgın’ adlı şiir kitabım, 208 sayfadır. ‘Eynali Can, Selam’ adlı şiir kitabım, 104 sayfadır. ‘336’ adlı şiir kitabım ise, 184 sayfadır. Eskişehir edebiyatına eser kazandırmaktan mutluluk duydum’’ dedi.
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