Eskişehir’de yaşayan Irak Türkmenleri, yardım için gittikleri afet bölgesinde döndü

Eskişehir’de yaşayan Irak Türkmenleri, depremzedelere yardım etmek için gönüllü gittikleri deprem bölgesinden Eskişehir’e döndü.

Eskişehir’de yaşayan Irak Türkmenleri; bu zor günlerde can Türkiye’mizin yanında oldu. Eskişehir’de yaşayan Irak Türkleri Derneği Başkanı Abdul Mevcut Karabaş konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir şubesi olarak gönüllü arama kurtarma ekibi kurduk. Kahramanmaraş’a gönderdiğimiz gönüllü arama kurtarma ekibimiz 5 gün sonra Eskişehir’e döndüler. Derneğimizin kadın kolları tarafından dernek binamızda gönüllü ekibimize, pilav yapılıp ikramda bulunduk. Ardından dernek binamızda gönüllü ekimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Gün birlik günüdür beraberlik günüdür, paylaşma günüdür. Bugüne kadar gördüğümüz tüm iyiliklerin hoşgörünün kardeşliğin karşılığını verme günüdür. Türk milletinin derdi, derdimiz, hüznü hüznümüz, acısı acımızdır. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum’’ dedi.