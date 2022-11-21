Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler ’Döner’ etkinliğinde buluştu

Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler düzenlenen ‘Döner’ etkinliğinde buluştu.

Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından düzenlenen ‘Döner’ etkinliğine çok sayıda Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler katıldı. EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Eskişehir’de yaşayan Bileciklileri bir araya getirmek için dernek binasında ve dernek binası önünde ‘Döner’ etkinliği düzenledik. Çok sayıda Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler ‘Döner’ etkinliğimize katıldılar. Etkinliğimize katılanlara döner ve ayran ikram ettik. Amacımız, Eskişehir’de yaşayan Bileciklileri bir araya getirmek ve kaynaştırmaktır. Hemşerilerimizi bu etkinlikte bir araya getirdik, birbirleri ile kaynaştılar ve tanıştılar. Eskişehir’de çok sayıda Bilecikliler yaşamaktadır. Eskişehir’de yaşayan Bileciklilerin sosyal ve kültürel alanda, birlik ve beraberlik içinde dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla yoğun gayretler gösteriyoruz. İleriki günlerde Eskişehir’de farklı etkinlikler düzenleyeceğiz’’ dedi.