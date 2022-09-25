Eskişehir’de yaşayan Azerbaycanlılardan Ermenistan’a tepki

Eskişehir’de yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan sınırındaki provokasyonları ve saldırıları sebebiyle Ermenistan’a tepki gösterdi.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyeleri, Ulus Anıtı’nda bir araya gelerek Ermenistan’ı kınadı. Grup adına konuşan Dernek Başkanı Cavid Aydın, “Azerbaycan Cumhuriyeti yaklaşık 30 yıldır tarihi topraklarının Ermeniler tarafından işgalini hep barış yanlısı olması sebebiyle masada çözmeye çalışmış, ancak ağababalarının desteği ve sırtları Rusya, Fransa, Amerika gibi devletler tarafından sıvazlanan Ermeniler, işgal edilen Azerbaycan topraklarından barış yoluyla çekilmemişlerdir. Masada hep askeri yolla bir çözümün olduğunu hatırlatan Azerbaycan, nihayetinde 27 Eylül 2020 tarihinde yine Ermenistan tarafından yapılan saldırılara gereken karşılığı vermiş ve 44 günlük savaş sonrası 3 bin civarı şehidimizin kanı pahasına topraklarımızı işgalden kurtarmıştır. Azerbaycan tarafı yaklaşık iki yıldır yapılan barış anlaşmasına sadık kalarak kendi üzerine düşeni yapmış ve Karabağ’da yaşayan sivil Ermeni vatandaşlarına koridor imkanı tanımıştır. Ancak Ermeniler her fırsatta yapılan anlaşmaya ve uluslararası barışa aykırı hareket etmeye devam etmektedir. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 12 Eylül gecesinin ilk saatlerinde Laçin, Kelbecer ve Daşkesen bölgesindeki dağlık araziden karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerleri tespit edilmiş ve Azerbaycan askerlerinin müdahalesiyle çatışma çıkmıştır. Yaşanan bu saldırılardan bölgedeki huzursuzluğun ve çatışmaların tek sorumlusu Kafkasya’nın şımarık ve uslanmaz çocuğu Ermenistan olduğu açıkça gözükmektedir. Ermenistan tarafından açılan ateşe Azerbaycan ordusu misliyle karşılık vermiş ve provokasyonun önü kesilmiştir. Ne yazık ki bölgede barışın teminini sağlamaya çalışan Azerbaycan ordusu 80 civarı şehit vermiştir” dedi.

“Allah şanlı ordumuzun askerinin ayağına taş değdirmesin”

Azerbaycan Devletinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Aydın, “Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak başta Azerbaycan Devleti olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan askerinin her zaman yanında olduğunu açıkça ifade ediyor ve destekliyoruz. 2020 yılında Karabağ Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev başta Ermenistan olmak üzere tüm dünyaya ‘Demir yumruk yerindedir’ ifadesiyle gereken mesajı vermiştir. Bizler bölgede kalıcı barışın sağlanmasını, Ermenistan’ın yapılan anlaşmadaki şartları yerine getirmesini ve huzursuzluğu bozan akıl oyunlarından vazgeçmesini istiyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ diye haykırıyor, vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehit düşen askerlerimizi rahmetle anıyor, tüm Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Allah şanlı ordumuzun askerinin ayağına taş değdirmesin” şeklinde konuştu.