Eskişehir’de yapılan camdan süs eşyaları yurtdışından büyük talep görüyor

Camdan hediyelik ürünler yapan Eskişehirli Yasemin Dönertaş, son zamanlarda yurt dışından gelen talepten hayli memnun.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde cam sanatıyla uğraşıp hediyelik eşyalar yapan ve kendini ’Cam Cadısı’ olarak isimlendiren Yasemin Dönertaş, yaptığı eserlere son zamanlarda yurt dışından çokça talep geldiğini anlattı. Özellikle yabancı turistlerin sanatına olan ilgisiyle satışları artan Dönertaş, cam denince akla gelen İtalya’ya dahi ürün gönderdiğini belirtti. Dünya’nın birçok yerinde eserlerinin bulunmasından mutlu olan Yasemin Dönertaş şöyle konuştu;

"Dünyada ’cam’ dendiğinde akla İtalya geliyor. Eskişehir’e uğrayan turistler ve gurbetçiler, süs eşyalarının İtalya’dakinin aynısı olduğunu belirtiyorlar. Buradaki maliyetin düşüklüğü onları biraz daha çekiyor tabi. İtalya’dan farklı olarak, Türk motiflerini cama işliyorum. Özellikle tespihler çok ilgi görüyor. Yurt dışına ürünlerimi çok kez yolladım. Katar, Almanya, İsviçre, Belçika hatta İtalya’nın Murano adasına bile gitti."