banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!

Eskişehir’de yapılan aşı sayısı 650 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir’de yapılan aşı sayısı 650 bini geçti.

ESKİŞEHİR 24.06.2021, 14:38
Eskişehir’de yapılan aşı sayısı 650 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir’de yapılan aşı sayısı 650 bini geçti.

14 Haziran yapılan aşı sayısında yarım milyonun çizgisini geçen Eskişehir’de bugün o sayı 650 bine ulaştı. Son 10 günde 150 bin aşı yapılan kente, 24 Haziran öğle saatlerine kadar 650 bin 100 olarak gerçekleşti. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 436 bin 396 olan şehirde ikinci doz aşılarını vurduran vatandaş sayısı ise 213 bin 704’e ulaştı.

Her dakika aşılama çalışma hızla devam ederek belirtilen rakamların üstüne çıkmayı başarıyor.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493