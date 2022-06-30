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Eskişehir’de yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir’de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ESKİŞEHİR 30.06.2022, 10:06
Eskişehir’de yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir’de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yenikent Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dairenin balkonuna da sıçrayan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluşurken yaralananın olmaması sevindirdi. Yangın anı vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

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