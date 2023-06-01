Eskişehir’de yağışlar devam edecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava tahminine göre Eskişehir’de yer yer kuvvetli yağış olması bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, ani sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına karşı uyarılarda bulundu. Kuvvetli yağış esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.