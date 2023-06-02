Eskişehir’de yağışlar devam edecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahminine göre Eskişehir’in de içinde olduğu bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminlere göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik Çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ise dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.