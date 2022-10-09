Eskişehir’de yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in merkez dahil bazı ilçelerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Eskişehir’in merkez dahil, kuzey ve doğu kesimlerini kapsayan Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Alpu, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği, ayrıca gece saatlerinde yer yer pus görülebileceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği ifade edildi.