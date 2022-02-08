Eskişehir’de ’Turkovac’ yoğunluğu

Eskişehir’de koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen milli aşı ’Turkovac’ uygulanmasına devam edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine ulaşan yeni doz Tukovac aşısını olmaya gelen vatandaşlar, yerli ve milli aşıyı olduğu için tercih ettiklerini belirtti. Kendi aşımızı üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, hatırlatma dozlarını ’Turkovac’ seçti. Nevşehir’den Eskişehir’e Turkovac aşısı için gelen Dursun Demir(57), Dudu Demir(59) çifti, üç doz Sinovac aşısı olduktan sonra dördüncü hatırlatma dozu olarak yerli aşıyı tercih etti.

İki doz Biontech aşısı olduktan sonra üçüncü doz olarak Turkovac’ı tercih eden bir başka vatandaş Jale Tınaztepe(50), ”Devletime ve yaptığı çalışmalara güveniyorum. Herkesin biran önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum” dedi.