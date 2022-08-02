Eskişehir’de tramvay hatlarındaki arıza seferlerin aksamasına neden oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinde tramvay hatalarında meydana gelen arızadan dolayı seferler aksarken, yolcular mağdur oldu.

Eskişehir’de sabah saatlerinde tramvay hatlarında henüz sebebi öğrenilmeyen bir arızadan dolayı seferler aksadı. Bazı tramvaylar oldukları durakta, çoğu ise yol ortasında hareketsiz kaldı. Yolcuların bir kısmı açılan kapıdan inip yaya olarak, bazılarının ise belediye otobüsleri ile yollarına devam etti. Tramvayda bulunan vatandaşların ise bir bölümünün ise araç içerisinde arızanın giderilmesini beklediği görüldü.

Öte yandan aksaklığın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.