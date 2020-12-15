Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Mevlüt Ş. idaresindeki 26 E 3145 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu Rime Laar’a (30) çarptı. Kaza sonucunda Rime Laar’ın ayakkabıları yola savrulurken, ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Laar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.