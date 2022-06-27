Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 312 bin 486 ’a ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 872 adet artarak, 312 bin 486 ’a ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 181 bin 639 adeti otomobil, 49 bin 650 adeti kamyonet, 37 bin 025’i motosiklet, 25 bin 792 adeti traktör, 10 bin 894 adeti kamyon, 3 bin 962 adeti minibüs, 2 bin 659 adeti otobüs, 865 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 25 milyon 704 bin 749’a ulaştı.