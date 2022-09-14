Eskişehir’de torbacılara yönelik operasyon

Eskişehir’de son 45 günde ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 33 kişiden 14’ü tutuklanırken, 42 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak 1 Ağustos ile 14 Eylül arasında yapılan 18 ayrı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçlarından gözaltına alınan 33 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Operasyonların tamamında 39 kilogram 244 gram esrar, 2 kilogram 978 gram metamfetamin, 25,34 gram skunk, 19,66 gram bonzai, 4,22 gram kokain, 0,97 gram eroin, 310 kök kenevir bitkisi, 81 adet ecstacy hap, 34 adet sentetik ecza hap, 10 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 8 adet mermi ele geçirildi.