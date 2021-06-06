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Eskişehir’de torbacılar yakalandı
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 sokak satıcısından biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
ESKİŞEHİR 06.06.2021, 13:23
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 sokak satıcısından biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bahçelievler ve Yenibağlar Mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 27.59 gram Metamfetamin, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek, ele geçirildi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.