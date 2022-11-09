Eskişehir’de torbacı operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi yakalanırken, çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalarda İ.H.Y. isimli şüpheli yakalanırken, 685 adet sentetik ecza hap, 2,69 gram esrar, 1,10 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ile 7 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.