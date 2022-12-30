Eskişehir’de TOKİ kura tarihi belli oldu

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, TOKİ tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Eskişehir il genelinde yapılacak kura çekiliş tarihini duyurdu.

TOKİ tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kura çekilişleri devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir ili genelinde yapılacak 2 bin 311 adet konutun hak sahibi belirlenmesi için yapılacak kura çekiliş tarihini duyurdu.

“13-14 Ocak 2023 tarihlerinde, saat 10:00’da gerçekleştirilecek”

20 yıldır olduğu gibi devletin tüm imkânlarını seferber ederek milletinin yanında olduğunu belirten Başkan Çalışkan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ tarafından şehrimiz genelinde yapılacak toplam 2 bin 311 konutun ‘Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası’ 13-14 Ocak 2023 tarihlerinde, Eskişehir Porsuk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10:00’da gerçekleştirilecek. 20 yıldır olduğu gibi devletimiz tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşlarımıza yeni yuvalar kazandırmaya, huzurlu bir gelecek sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal projesi ile yeni yuvalarına kavuşacak hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.