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Eskişehir’de ticari araçların kış lastiği denetlendi
Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.
ESKİŞEHİR 10.12.2021, 10:48
Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Eskişehir-Bursa karayolu üzerindeki kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. 1 Aralık tarihinden itibaren ticari amaçlı kullanımda olan araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması, gerçekleştirilen uygulamayla denetlendi.
Uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi. Kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanırken, takılı kış lastiklerinde diş derinliği kontrol edildi.