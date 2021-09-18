Eskişehir’de tezgâhlar balıkla doldu, fiyatlar düştü

Denizde av yasağının sona ermesiyle balık tezgâhlarının bereketi arttı. Sezonunun açılmasıyla birlikte balıkta yaşanan bolluk fiyatları da düşürdü.

Eskişehir’de de tezgâhlarda ilk olarak yerini alan hamsi, beraberinde palamut, istavrit, çupra, levrek, getirerek vatandaşın yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte balığa talep arttı balıkçılar ilerleyen günlerde balığın bollaşmasını ve giderek fiyatların düşmesini bekliyorlar. Eskişehir’de 35 yıldır balık satışı yapan Cavit Aladağ; “Hamsi ve palamutta sezon açıldı ve gayet güzel hamsi geliyor. Palamut sezonu daha tam anlamıyla açılmadı hamsi çok bereketli ve fazla geliyor. Vatandaşın ilgi ve alakası oldukça fazla balığı özlemiş. Okulların açılmasıyla bir telaşe olsa da sezon başında gayet normal. Balık fiyatları Allah’a şükür ucuz palamutun tanesi 20, hamsinin kilosu 30 TL, sardalyanın kilosu 20 TL, istavrit 25TL çupra kilosu 50 TL, levrek kilosu 60 TL uygun ki vatandaş alabiliyor. Sezondan biraz daha beklentimiz var, inşallah balık biraz daha artar fiyatlar düşer. Şu anda fazla fazla balık var denizde, her çeşit balık geliyor. Şu anlık her şeyden memnunuz. Biraz daha ilerleyen haftalarda artar fiyatlar düşerse daha da memnun kalırız” dedi.