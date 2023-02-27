Eskişehir’de “Tek Yürek Türkiye 3 Bant Bilardo Kupası” düzenlendi

Eskişehir’de, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetzede sporcular için Tek Yürek Türkiye 3 Bant Bilardo Kupası düzenlendi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Tek Yürek Türkiye 3 Bant Bilardo Kupası düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası afet bölgesinde yaşayan depremzede sporcular için gerçekleştirilen turnuvada, centilmence mücadeleler sergilendi. Puanlamaya göre organizasyon sonrası dereceye girenler belli oldu. Turnuvada 1’nci Bünyamin Koç ilan edilirken 2’nci Ali Karasu ve 3’üncülüğü ise Selma Şahin ile Eren Alkan paylaştı.

Tek Yürek Türkiye 3 Bant Bilardo Kupası adlı organizasyonun sonunda ise ödül takdimi ve toplu bir şekilde fotoğraf çekimleri yapıldı.