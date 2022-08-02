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Eskişehir’de taze fasulye turşuları kurulmaya başladı

Eskişehir’de toplanma vakti gelen taze fasulyelerin turşusunun kurulma işlemlerine başlandı. Yemekleri lezzeti ile süsleyen turşular kavanozlarda muhafaza ediliyor.

ESKİŞEHİR 02.08.2022, 12:56
Eskişehir’de taze fasulye turşuları kurulmaya başladı

Eskişehir’de toplanma vakti gelen taze fasulyelerin turşusunun kurulma işlemlerine başlandı. Yemekleri lezzeti ile süsleyen turşular kavanozlarda muhafaza ediliyor.

Eskişehir’de yetişen taze fasulyeler, turşusu kurulmak üzere işleniyor. Özellikle kış aylarında yemeklerin yanına yakışan ve lezzetine lezzet katan fasulye turşusu ise genel hatları ile şöyle yapılıyor;

Bahçeden toplanan taze fasulyeler, 15 dakika kadar kaynatıldıktan sonra yumuşuyor. Yumuşayan fasulyeler kavanoza orta kısmına sarımsak denk gelecek şekilde dolduruluyor. Önceden hazırlanan ve kaynatma işleminde kullanılan su tuzlu sirkeli halde kavanoza ekleniyor. Ağzı sıkı bir şekilde kapatılan kavanoz, 20 gün boyunca kuru ve güneş almayan bir yerde saklanıyor.

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