Eskişehir’de tarımsal eğitim faaliyetleri devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nde görevli teknik personel tarafından ilçelere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitim çalışmalarında tarımsal kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ile denetim organlarının görev yetki ve sorumluluk konuları ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Canan Yaşar, Ziraat Mühendisi Adem Anasız ve Ziraat Mühendisi Cavide Anasız tarafından verilen eğitime Eskişehir’de faaliyet gösteren Pancar Ekicileri Kooperatifi (1 adet), Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (61 adet), Sulama Kooperatifi (108 adet) ve Su Ürünleri Kooperatifi (3 adet) olmak üzere toplam 173 adet tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatif katıldı. Bu çerçevede, Mihalıççık ilçesinden 15, Sivrihisar’dan 16, Çifteler’den 15, Mahmudiye’den 3 ve İnönü’den 3 kooperatifin yöneticilerinin katıldığı eğitim faaliyetleri tamamlandı.

Kasım ayı sonu itibariyle söz konusu eğitimlerle ilgili ilimiz sınırları dahilinde diğer ilçelerimizdeki eğitim çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.