Eskişehir’de tarımsal destek ödemeleri başladı

Eskişehirli çiftçilere 3 milyon 291 bin liralık tarımsal destek ödemeleri yapıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eskişehir’de üreticilere destekler devam ediyor. Geçen hafta il genelinde 105 bin 925 dekar hazine arazisinin topraksız 119 çiftçiye dağıtımını duyuran AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, bu hafta da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eskişehir’deki çiftçilere 3 milyon 291 bin liralık tarım destek ödemelerinin 19 Ağustos 2022 itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu. Devletin her zaman üreten ve emek sarf eden üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Devletimiz üreten ve emek sarf eden üreticilere destek olduğunu ifade eden Çalışkan, konu ile alakalı olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Eskişehir’de çiftçi kardeşlerimize 3 milyon 291 bin liralık tarımsal destek ödemeleri 19 Ağustos itibariyle ödenmeye başlandı. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine-Ekipman Desteği çerçevesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce kontroller tamamlandı ve 63 tarımsal makinenin yüzde 50’si hibe olmak üzere 63 çiftçimize 2 milyon 875 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği çerçevesinde, 1 üreticimize 395 bin 906 lira ve Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemesi çerçevesinde ise 3 çiftçimize 20 bin 150 lira destekleme ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Hayırlı ve bereketli olsun.”